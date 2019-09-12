، طيران أمريكي يكتشف حيلة  "احجز بنصف الثمن" شاهد ماذا فعل؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق يعتمد على ميزة رحلة المدينة الخفية وهي خدعة محترفي السفر

أعلن المفوض الإعلامي للشركة الأمريكية للطيران والمعروفة باسم طيران "يونايتد" الحرب على أحد التطبيقات الذي يوفر الحجز الخفي، وهو الحجز الذي يمكن المستخدم من حجز ترانزيت لا يظهر لشركة الطيران مما يخفض السعر، فيما أشار مسؤول التطبيق ردًا على هذه الاتهامات ‏أن هذه ثغرة في أسعار التذاكر ولكننا لم نصنعها.

يذكر أن تطبيق "سكاي بلاجد" يعتمد هذا التطبيق على ميزة ليست موجودة في أي تطبيق آخر، وهي ميزة رحلة المدينة الخفية، وهي خدعة يعرفها العديد من محترفي السفر الدائم، وتعتمد على أن سعر الرحلة المتجهة لمكان ما مع التوقف للترانزيت في وجهتك تكون أقل سعرًا من الرحلة المباشرة لوجهتك ووفقًا لصحفية بوست بلانك الأمريكية أن التطبيق ربح الكثير من جراء عبارة "احجز بنصف الثمن" التي استغل فيها ثغرة طيران يونايتد الأمريكي للرحلات الداخلية.