محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير لمركز الأبحاث والدراسات السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن زيادة الحركة الوافدة إلى المملكة خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات الوافدة لشهري يوليو وأغسطس لعام 2019 والتي وافقت هذا العام فترة إجازة الصيف وموسم الحج،3.2 مليون مسافر بمعدل يومي يفوق 55 الف شخص مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018

وأوضح التقرير أن الزائرين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة خلال الشهرين الماضيين في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال بما بعادل 600 مليون ريال يومياً مقارنة بـ33 مليار في 2018. "السياحة": 55 ألف زائر يومي للمملكة خلال شهرين ينفقون 600 مليون ريال خالد خليل الخليج 365 2019-09-12 كشف تقرير لمركز الأبحاث والدراسات السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن زيادة الحركة الوافدة إلى المملكة خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات الوافدة لشهري يوليو وأغسطس لعام 2019 والتي وافقت هذا العام فترة إجازة الصيف وموسم الحج،3.2 مليون مسافر بمعدل يومي يفوق 55 الف شخص مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018

وأوضح التقرير أن الزائرين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة خلال الشهرين الماضيين في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال بما بعادل 600 مليون ريال يومياً مقارنة بـ33 مليار في 2018. 12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 Advertisements 03:08 PM كشف تقرير لمركز الأبحاث والدراسات السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن زيادة الحركة الوافدة إلى المملكة خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات الوافدة لشهري يوليو وأغسطس لعام 2019 والتي وافقت هذا العام فترة إجازة الصيف وموسم الحج،3.2 مليون مسافر بمعدل يومي يفوق 55 الف شخص مقارنة بـ 3 مليون للفترة ذاتها من العام 2018

وأوضح التقرير أن الزائرين قضوا داخل مدن المملكة ما يزيد على 56 مليون ليلة خلال الشهرين الماضيين في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن الفترة ذاتها حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال بما بعادل 600 مليون ريال يومياً مقارنة بـ33 مليار في 2018. ، "السياحة": 55 ألف زائر يومي للمملكة خلال شهرين ينفقون 600 مليون ريال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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