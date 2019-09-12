، "العرفج" يقترح على #وزير_التعليم حصة للمشي.. والوزير يرحب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن تجربتين سعوديتين قابلتان للتصدير إلى العالم "أبشر" و"إدارة وقت السجناء"

اقترح عامل المعرفة "أحمد العرفج" على وزير التعليم، أن يخصص في المدراس حصة "المشي"، فيما رحب الوزير "حمد آل الشيخ" بالفكرة.



جاء ذلك أثناء استضافة "العرفج" الأسبوعية ببرنامج "ياهلا بالعرفج"؛ حيث علق قائلاً: "الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه".

مضيفاً: "الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات"، وذلك تعليقًا على خبر بعنوان: "9 آلاف شكوى للتعليم و23 ألف طالب لمقابلة الوزير".

كما أشار "العرفج" إلى أنه لدينا تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).

فيما أكد عالم المعرفة أنه متى ما استشعر اللاعب السعودي الشعار الذي يلبسه، وحضرت الروح الوطنية في داخله، والله والله يمكن أن يفوز على منتخب البرازيل.

