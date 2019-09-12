- 1/3
- 2/3
- 3/3
اقترح عامل المعرفة "أحمد العرفج" على وزير التعليم، أن يخصص في المدراس حصة "المشي"، فيما رحب الوزير "حمد آل الشيخ" بالفكرة.
جاء ذلك أثناء استضافة "العرفج" الأسبوعية ببرنامج "ياهلا بالعرفج"؛ حيث علق قائلاً: "الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه".
مضيفاً: "الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات"، وذلك تعليقًا على خبر بعنوان: "9 آلاف شكوى للتعليم و23 ألف طالب لمقابلة الوزير".
كما أشار "العرفج" إلى أنه لدينا تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).
فيما أكد عالم المعرفة أنه متى ما استشعر اللاعب السعودي الشعار الذي يلبسه، وحضرت الروح الوطنية في داخله، والله والله يمكن أن يفوز على منتخب البرازيل.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 06:26 PM
أكد أن تجربتين سعوديتين قابلتان للتصدير إلى العالم "أبشر" و"إدارة وقت السجناء"
اقترح عامل المعرفة "أحمد العرفج" على وزير التعليم، أن يخصص في المدراس حصة "المشي"، فيما رحب الوزير "حمد آل الشيخ" بالفكرة.
جاء ذلك أثناء استضافة "العرفج" الأسبوعية ببرنامج "ياهلا بالعرفج"؛ حيث علق قائلاً: "الكيّ آخر العلاج، والوصول للمسؤول يجب أن يكون من خلال قنوات غير لبس المشلح والتوجه إلى مكتبه".
مضيفاً: "الوزارة تحتاج إلى توعية المجتمع بموضوع إسناد تدريس الطفولة إلى المعلمات"، وذلك تعليقًا على خبر بعنوان: "9 آلاف شكوى للتعليم و23 ألف طالب لمقابلة الوزير".
كما أشار "العرفج" إلى أنه لدينا تجربتان سعوديتان قابلتان للتصدير إلى العالم بكل فخر: تجربة (أبشر)، وتجربة (إدارة الوقت لدى السجناء).
فيما أكد عالم المعرفة أنه متى ما استشعر اللاعب السعودي الشعار الذي يلبسه، وحضرت الروح الوطنية في داخله، والله والله يمكن أن يفوز على منتخب البرازيل.
، "العرفج" يقترح على #وزير_التعليم حصة للمشي.. والوزير يرحب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العرفج" يقترح على #وزير_التعليم حصة للمشي.. والوزير يرحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.