، "الهيئة السعودية الصحية" تعتمد مستشفى الطائف للأطفال للتدريب ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلعت على محتوياته وما يضمه من كوادر طبية متخصصة

منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتمادها المؤسسي الرابع لمستشفى الأطفال بالطائف، في اجتماعها ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٩/٨/٢٧م.

ويعتبر الاعتماد سلسلةً متواصلة من الإنجازات التي حققها المستشفى الفترة الماضية من رعاية طبية ومتميزة عالية الجودة، والمواكبة للتطور العلمي بمستوى تدريب الممارسين الصحيين.

وزار فريق من الهيئة المستشفى لاعتماده؛ حيث اطلع على محتوياته وما يضمه من كوادر طبية متخصصة ومدربة ذات احترافية طبية متقدمة، وبعد زيارته أبدى إعجابه بما شاهدوا من إمكانيات وتجهيزات طبية بمستويات عالمية تفوق التوقعات. كما اطلع الفريق على سير الأنشطة والتدريبات التي يقدمها المستشفى والآلية المتبعة لخدمة المريض.

يذكر أن مستشفى الأطفال حصل على شهادة الاعتماد "سباهي" من المجلس الصحي السعودي، بعد التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠؛ لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة بأحدث الأساليب العلمية الحديثة عالميًّا.