، فيديو.. وزير التعليم يقدم واجب العزاء لوالد الطالب "معتز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحارثي" لـ"الخليج 365": اتخذت قرار العفو لحظة الحادثة وزميله في المنزل الآن

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ واجب العزاء في الطالب المتوفى "معتز الحارثي" الذي وافته المنية نتيجة شجار حصل بينه وبين أحد زملائه في إحدى مدارس الرياض.

وقال "آل الشيخ" لوالد الطالب المتوفى: "خويتم بن سعد الحارثي" أثناء حضوره العزاء في منزله، إن ما قدمته من عفو يعطي درسًا لنا جميعًا ولكافة أفراد المجتمع بالعفو عند المقدرة، سائلاً الله تعالى أن يرحم "معتز" ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه قال لـ"الخليج 365" خويتم الحارثي إنه لم يذق طعم الراحة وهم في عز الألم إلا بعد أن عفا عن قاتل ابنه، وأبشركم بأن الطرف الآخر لدى أهله الآن، والحمد لله على كل حال.

وأضاف خلال استقباله لملتقى "إعلاميون مبادرون" أثناء تأديتهم واجب العزاء إن قراره الأول عندما علم بالخبر هو العفو، بل إنه لم يبلغ أحدًا من أعمامه أو أقاربه وقبل أن تأخذ القضية مجراها.

زيد الخمشي الرياض

عيسى الحربي الرياض