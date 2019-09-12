دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رئيس هيئة السياحة: المملكة تفتح أبوابها للسياح من دول العالم قبل نهاية 2019

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال مشاركة الخطيب، في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين التي تنعقد في مدينة سانت بطرسبورج في جمهورية روسيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

من جهته، أثنى الأمين العام للمنظمة زوراب بولوكاشيفيلى على الخطة الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تقوم به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO

وقد أقرت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للمملكة لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحة ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.

وقال أحمد الخطيب: «إن المملكة العربية السعودية تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة (MST)».

واستطرد الخطيب: «إننا نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة».

كما أعلن الخطيب التعاون مع المنظمة في إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020م.

وقدمت المملكة لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في هذه المشروعات ومشروعات أخرى نحو مليون وسبعمائة ألف دولار.