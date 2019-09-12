

القاهرة 13 محرم 1441هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أوصى المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة، باستحداث جائزة تميز تمنح للمبادرات المجتمعية المتميزة في مجال صحة المرأة وفقًا لمعايير واليه يتم الاتفاق عليها بين الجهات ذات الصلة.

وأكد المؤتمر، في توصياته الصادرة اليوم تحت عنوان "إعلان القاهرة"، أهمية تعزيز الموارد المخصصة لصحة المرأة تحت مظلة الحق والمساواة والإنصاف في الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمرأة من خلال وضع وتحديث وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لتعزيز صحة المرأة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

كما أكد أهمية انطلاق الاستراتيجيات وخطط العمل المبنية على الدلائل العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المرأة من رؤية واضحة وأهداف وغايات محددة مع وضع المؤشرات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في التنفيذ بما يتفق مع المؤشرات المعتمدة عالمياً.

كما اوصى بإدراج تغير المناخ وتداعياته على صحة المرآه وتداعيات الطوارئ والنزوح والهجرة على صحة المرأة ضمن البرامج وخطط العمل الوطنية، مشيرًا إلى أهمية اضطلاع الجامعات ومراكز البحوث بمسؤولياتها نحو تحديث المناهج الدراسية والتدريبية بما يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظور الديني وإجراء البحوث والدراسات على صحة المرأة في كل مراحل العمر.

ودعا المؤتمر إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الحسبان البعد الديني المبني على الأسس العلمية والمؤيد لصحة المرأة.

مما يذكر أن المؤتمر شهد انعقاد سبع جلسات علمية على مدار يومين، وطُرحت خلاله 22 ورقة علمية مقدمة من نخبة من الخبراء المتميزين، وحضره جمع من المشاركين تجاوز المئة والخمسين مشاركًا من منسوبي القطاعات الصحية المختلفة بعدد من الدول العربية.

// انتهى //

18:34ت م

0221





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مؤتمر عربي يوصي باستحداث جائزة للمبادرات المجتمعية المتعلقة بصحة المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.