السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يبحث تطوير العمل في فصول الموهوبين



القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بحث مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي في مقر الإدارة اليوم، مع اللجنة الإشرافية على فصول الموهوبين, الموضوعات ذات العلاقة بتطوير العمل الخاص بفصول الموهوبين, بحضور المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مهام اللجنة وأساليب وآليات تطوير العمل وأهمية التوسع في فصول الموهوبين، إلى جانب مناقشة الخطة الزمنية وأبرز التحديات التي تواجه اللجنة كذلك التطرق للعديد من الموضوعات التي تهم الموهوبين والموهوبات بتعليم القريات.

وأكد الدكتور الثبيتي في نهاية الاجتماع أهمية الرعاية النوعية المقدمة للطلاب الموهوبين وتنفيذ البرامج الإثرائية التي تنمي قدراتهم ومواهبهم لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والإسهام في بناء المجتمع.

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18:32ت م

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