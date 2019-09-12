السعودية اليوم / مباحثات مصرية أمريكية لإطلاق حوار الطاقة الإستراتيجي لتعزيز التعاون بين البلدين



القاهرة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

شهدت القاهرة اليوم جلسة مباحثات مصرية أمريكية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، ونائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، لإطلاق حوار الطاقة الإستراتيجي بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الوثيق في مجال الطاقة والبترول بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين.

وأفادت وزارة البترول المصرية، في بيان لها اليوم، بأن الجانبين بحثا الموقف الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط، ودوره في زيادة التعاون بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين، ودعم الاستقرار والعمل على تعظيم المنافع من الثروات الغازية لدول المنطقة، فضلاً عن دوره في إيجاد مصادر إمدادات إضافية للغاز لدول أوروبا.

وتناول اللقاء الفرص الواعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها البترولية في مصر، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وكذلك الخطوات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والخطوات اللاحقة في هذا المجال.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي، في تصريح صحفي عقب المباحثات إن حوار الطاقة الإستراتيجي سيساعد على التعاون بين مصر والولايات المتحدة في تعزيز تجارة الطاقة وتقنية الفحم النظيف واستخدام الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات المباني الخضراء والشبكات الذكية وبناء قدرات الطاقة.

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17:50ت م

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