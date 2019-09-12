السعودية اليوم / اغتيال أحد عناصر حركة "فتح" الفلسطينية في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت



بيروت 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم اغتيال أحد عناصر حركة "فتح" الفلسطينية خالد المقدسي من قبل مسلحين نتيجة إطلاق النار نحوه؛ مما أدى إلى مقتله على الفور, في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن حالة من التوتر والاستنفار الأمني يشهدها مخيم شاتيلا، وتعمل قيادة الفصائل من أجل ضبط الأوضاع الأمنية، بالتزامن مع تسيير دوريات في الشوارع والأحياء لوقف التدهور والمحافظة على استقرار شاتيلا.

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17:46ت م

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