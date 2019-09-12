السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال باكستان



إسلام آباد 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد اليوم, دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 251 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة إسلام آباد وإقليم خيبر بختونخواه وأجزاء من إقليم كشمير.

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17:14ت م

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