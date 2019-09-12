السعودية اليوم / بدء أعمال مؤتمر جراحي دولي في الأردن



عمّان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال المؤتمر الجراحي الرابع للجمعية الأردنية للتدريب والتعليم الجراحي لحاملي زمالة كلية الجراحين الأمريكية تحت عنوان "خطوط الإرشاد السريري" ، بمشاركة نحو 300 طبيب ومختص من دول عربية وأجنبية.

ويهدف المؤتمر لمتابعة آخر ما توصل إليه الطب الجراحي الحديث ، ومتابعة التعليم الطبي المستمر مهنيًا وتقنيًا، إلى جانب بحث توفير بيئة علاجية للمريض بأحدث الوسائل المتاحة.

وستشهد يومين من المؤتمر على المحاضرات ويومين لورش عمل متخصصة، إضافة إلى ورشات عمل يستفيد منها الجراحون بمختلف تخصصاتهم والأطباء المقيمون وطلبة الطب في الجامعات الأردنية، إضافة إلى مراجعات شاملة للجراحة وتقييم وتدريب الإصابات لطلبة كلية الطب، فضلاً عن مساقات في المهارات الجراحية الأساسية.

// انتهى //

16:57ت م

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