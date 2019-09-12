السعودية اليوم / شؤون الحرمين تحتفل بختام أعمال موسم العمرة والحج لعام 1440هـ



مكة المكرمة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, احتفالًا بمناسبة ختام أعمال عام ١٤٤٠هـ , بحضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام, وممثلي الجهات الأمنية والحكومية المشاركة, وأصحاب الفضيلة وكلاء معالي الرئيس العام والوكلاء المساعدين, ومديري الإدارات العامة, وذلك بمكتبة الحرم المكي الشريف.

وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك عرضٌ مرئيٌ حول إنجازات الرئاسة خلال العام المنصرم.

بعد ذلك ألقى معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنًا الجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم الحج, والتي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتشغيل جميع الخدمات فيه، والاهتمام بالتقنية والترجمة والتوجيه والإرشاد والتوعية لعموم الحجاج والمعتمرين والزائرين بمختلف لغاتهم, إضافة إلى العناية بالأقسام النسائية وتهيئة جميع الإمكانات والمصليات للزائرات.

وأشاد معاليه بجميع الجهود المبذولة في تنفيذ وإنجاح حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع, التي اشتملت على عدة فعاليات من محاضرات ولقاءات وزيارات وتوزيع الهدايا والكتب على ضيوف الرحمن.

وأعرب معالي الدكتور السديس عن شكره وتقديره عرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية.

كما شكر معاليه سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه الرئاسة من دعم واهتمام ورعاية, مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى قدم السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على أمره باستكمال مشاريع التوسعة

ونوه بالهيكل التنظيمي الجديد للرئاسة الذي استحدث عددًا من الوكالات والوكالات المساعدة وأكثر من ٦٠ إدارة عامة هدفها مواكبة التطور في الحرمين الشريفين والسير بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاهتمام بالتقانة والتحول الإلكتروني والتطبيقات الذكية وتمكين المرأة تمكينًا شرعيًا وفق الضوابط الإسلامية, مؤكداً أن الرئاسة تسعى لأن تكون رائدةً في المجالات كافة.

وأشاد معاليه بالتميز الإعلامي خلال الموسم, مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليحصل لولا تظافر جميع الجهود.

وشكر معالي الشيخ السديس منسوبي الرئاسة الذين عملوا بروح الفريق الواحد وتميزوا في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل تفانٍ وإخلاص, ورجال الأمن البواسل على حمايتهم لضيوف الرحمن بعد الله عزوجل وللمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية.

بعد ذلك ألقى نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد الجهني كلمة نيابة عن الجهات المشاركة قدم فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ولسمو وزير الداخلية على دعمه الدائم للقطاعات الأمنية, كما شكر معالي الشيخ السديس والرئاسة العامة على وفائهما وتكريمهما, مشيدًا بالتعاون البناء بين الجهات المشاركة في المسجد الحرام.

وفي الختام كرّم معالي الرئيس العام الجهات الحكومية والإعلامية والخاصة.

// انتهى //

16:56ت م

0178



مكة المكرمة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, احتفالًا بمناسبة ختام أعمال عام ١٤٤٠هـ , بحضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام, وممثلي الجهات الأمنية والحكومية المشاركة, وأصحاب الفضيلة وكلاء معالي الرئيس العام والوكلاء المساعدين, ومديري الإدارات العامة, وذلك بمكتبة الحرم المكي الشريف.وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك عرضٌ مرئيٌ حول إنجازات الرئاسة خلال العام المنصرم.بعد ذلك ألقى معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنًا الجهود التي تضافرت وأسهمت في إنجاح موسم الحج, والتي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتشغيل جميع الخدمات فيه، والاهتمام بالتقنية والترجمة والتوجيه والإرشاد والتوعية لعموم الحجاج والمعتمرين والزائرين بمختلف لغاتهم, إضافة إلى العناية بالأقسام النسائية وتهيئة جميع الإمكانات والمصليات للزائرات.وأشاد معاليه بجميع الجهود المبذولة في تنفيذ وإنجاح حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع, التي اشتملت على عدة فعاليات من محاضرات ولقاءات وزيارات وتوزيع الهدايا والكتب على ضيوف الرحمن.وأعرب معالي الدكتور السديس عن شكره وتقديره عرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية.كما شكر معاليه سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه الرئاسة من دعم واهتمام ورعاية, مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.من جهة أخرى قدم السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - على أمره باستكمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة كافة مع بداية العام الهجري الجديد وهو ما يؤكد حرصه - حفظه الله - بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن, سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته.ونوه بالهيكل التنظيمي الجديد للرئاسة الذي استحدث عددًا من الوكالات والوكالات المساعدة وأكثر من ٦٠ إدارة عامة هدفها مواكبة التطور في الحرمين الشريفين والسير بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاهتمام بالتقانة والتحول الإلكتروني والتطبيقات الذكية وتمكين المرأة تمكينًا شرعيًا وفق الضوابط الإسلامية, مؤكداً أن الرئاسة تسعى لأن تكون رائدةً في المجالات كافة.وأشاد معاليه بالتميز الإعلامي خلال الموسم, مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليحصل لولا تظافر جميع الجهود.وشكر معالي الشيخ السديس منسوبي الرئاسة الذين عملوا بروح الفريق الواحد وتميزوا في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل تفانٍ وإخلاص, ورجال الأمن البواسل على حمايتهم لضيوف الرحمن بعد الله عزوجل وللمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية.بعد ذلك ألقى نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد الجهني كلمة نيابة عن الجهات المشاركة قدم فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ولسمو وزير الداخلية على دعمه الدائم للقطاعات الأمنية, كما شكر معالي الشيخ السديس والرئاسة العامة على وفائهما وتكريمهما, مشيدًا بالتعاون البناء بين الجهات المشاركة في المسجد الحرام.وفي الختام كرّم معالي الرئيس العام الجهات الحكومية والإعلامية والخاصة.// انتهى //16:56ت م0178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تحتفل بختام أعمال موسم العمرة والحج لعام 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.