شكرا لقرائتكم طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة
ابتداء من 27 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا 27 أكتوبر 2019 خلال أيام (الثلاثاء، الجمعة والسبت).
وأكد طيران ناس أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن طيران ناس الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.
وأشار طيران ناس بإمكانية حجز الضيوف المسافرين رحلاتهم بين أبها والمدينة المنورة أو العكس وذلك من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكيل سفرك.
يذكر أن طيران ناس قام مؤخرًا بإطلاق رحلات جديدة ومباشرة من الأحساء إلى كل من جدة والمدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعية وذلك ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.