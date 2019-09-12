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أول تعليق من وزير الطاقة حول إنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع الكويت
متابعات الخليج 365 -الرياض
أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، أن المحادثات مع الكويت بخصوص استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين إيجابية، وأن هناك إرادة سياسية لتسوية المسائل ذات الصلة.
وبحسب رويترز، أضاف وزير الطاقة أن الأمور ستتضح خلال شهرين وأن حصة السعودية من الإنتاج ستبقى ضمن هدفها المحدد في اتفاق أوبك.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون 10 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو 7 ملايين برميل يوميًا.
وخفضت السعودية إنتاجها من الخام بأكثر من المطلوب في اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.
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