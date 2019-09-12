شكرا لقرائتكم صور.. أولى رحلات شركة بلقيس اليمنية تحط في مطار الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 صور.. أولى رحلات شركة بلقيس اليمنية تحط في مطار الملك عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم، أولى رحلات طيران شركة بلقيس القادمة من جمهورية اليمن. وأفاد المطار أنه سيتم تشغيل هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا من مطاري عدن وسيئون.







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