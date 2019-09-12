الان تتابع “التعليم” تمنع الملخصات والمذكرات لعدم اختزال المقرر الدراسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصدرت وزارة التعليم، توجيهًا بمنع الملخصات والمذكرات التي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر.
وقالت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، في بيان إعلامي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية: “مدير تعليم الزلفي ووفق توجيه وزارة التعليم يصدر قرارًا يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة”.
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