“التعليم” تمنع الملخصات والمذكرات لعدم اختزال المقرر الدراسي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أصدرت وزارة التعليم، توجيهًا بمنع الملخصات والمذكرات التي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، في بيان إعلامي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية: “مدير تعليم الزلفي ‏ووفق توجيه وزارة التعليم ‏يصدر قرارًا يقضي بمنع الملخصات والمذكرات، والتي من شأنها تقليص الحصيلة العلمية للطالب والطالبة واختزال المقرر الدراسي، والإثقال على ميزانية الأسر، وإضعاف الدور الريادي للمدرسة في البناء العلمي للطلبة”.