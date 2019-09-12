شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة «جندي».. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة «جندي» للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: www.jobs.sa.