شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بيشة» يحذر من اختصار محتوى الكتاب المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

حذرت إدارة التعليم بمحافظة بيشة من اختصار محتوى الكتاب المدرسي، ومن إلزام الطلاب بشراء الملخصات والمذكرات، وذلك بناء على تعميم صادر اليوم (الخميس) من مدير التعليم نايف الهاجري إلى مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس البنين والبنات.

وتضمن التعميم (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) أنه بناء على ما تم رفعه للإدارة من خلال الزيارات الميدانية للمدارس من عمل ملخصات ومذكرات وتحديد أسئلة مختصرة في المنهج الدراسي، التي تؤدي إلى إهمال الكتب الدراسية المقررة، وتعويد الطلاب على الإهمال وتقليص فرص التعلم، واتساع الفجوة بين نتائج الطلاب في اختبارات الثانوية العامة والاختبارات التحصيلية والقدرات والاختبارات الدولية، إضافة إلى التكلفة المادية على أولياء أمور الطلاب وإلزامهم بشراء الملخصات والمذكرات، وجه مدير التعليم مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس إلى معالجة هذه الممارسات، واتخاذ اللازم نظاما تجاه من يرتكب المخالفات، مع توعية أولياء الأمور ومناقشة ذلك في المجالس المدرسية.