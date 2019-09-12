شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يتفقد توسعة مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جيزان)

تفقد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، مشروع توسعة وتأهيل مدرجات ومواقف الطائرات بمطار الملك عبدالله الحالي، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

ووقف أمير جازان بالنيابة خلال الجولة على مشروع تأهيل مدرجات المطار ومواقف الطائرات، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني عن الخدمات التي يُقدمها المطار لأبناء المنطقة وزوارها على مدار الساعة من خلال تسيير أكثر من 75 رحلة يومياً لعدد من الخطوط الجوية إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد من الرحلات الدولية، وكذلك الخدمات التي يقدمها للقطاعات العسكرية وأفراد قواتها المرابطة بالحد الجنوبي.

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وشملت جولة أمير جازان بالنيابة الميدانية مشروع مدرج الطائرات وساحات المطار ومواقف الطائرات التي يجري العمل حاليا على توسعتها لاستيعاب الطائرات الكبيرة وزيادة الرحلات من والى المنطقة.

وعبر الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة، وما استمع إليه من القائمين على المطار عن الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين من أبناء جازان وزوارها والمستثمرين بها.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، شخصياً على متابعة سير العمل بمختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتقديم كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

رافق أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الجولة وكيل إمارة جازان عبذالله بن صالح المديميغ.