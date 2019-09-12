شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تمور تغلق طريق «الخرمة - تربة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

تعرضت شاحنة محملة بعدد كبير من كراتين التمور لحادثة انقلاب على الطريق الرابط بين محافظتي الخرمة وتربة، وذلك بعد انحرافها عن مسارها بسبب الحمولة الزائدة، ما أدى إلى تساقط عدد من كراتين التمور، على جانبي الطريق.

وباشرت فرق من المرور وفرق الصيانة بفرع وزارة النقل بالخرمة موقع الحادث التي تسببت بربكة في حركة السير لتناثر كميات التمور على الطريق، وبينت تقارير مرور تربة أن الحادثة وقعت بسبب إهمال قائد الشاحنة تأمين حمولة الشاحنة.