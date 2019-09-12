، "طيران ناس" يطلق رحلات جديدة مباشرة بين أبها والمدينة ،

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أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات اسبوعيًا اعتباراً 27 أكتوبر 2019، خلال ايام "الثلاثاء، الجمعة والسبت".
وذكر "طيران ناس" أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن "طيران ناس" الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.
وقال "طيران ناس": بإمكان الضيوف المسافرين حجز رحلاتهم بين أبها والمدينة المنورة أو العكس، وذلك من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكيل سفرك.
يذكر أن "طيران ناس" أطلق مؤخرًا، رحلات جديدة ومباشرة من الأحساء الى كل من جدة والمدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، وذلك ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 05:51 PM
ابتداءً من 27 أكتوبر 2019.. بواقع 3 رحلات أسبوعيًا
أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين أبها والمدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات اسبوعيًا اعتباراً 27 أكتوبر 2019، خلال ايام "الثلاثاء، الجمعة والسبت".
وذكر "طيران ناس" أن تسييره لرحلات جديدة ومباشرة بين مطارات المملكة، نابع من مواكبة الناقل الوطني السعودي لطلبات المسافرين، وسعيه إلى توفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة، وتوفيره خيارات واسعة لضيوفه، ومنحهم إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة على متن "طيران ناس" الذي يعتمد استراتيجية توسعية لزيادة عدد رحلاته الداخلية.
وقال "طيران ناس": بإمكان الضيوف المسافرين حجز رحلاتهم بين أبها والمدينة المنورة أو العكس، وذلك من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكيل سفرك.
يذكر أن "طيران ناس" أطلق مؤخرًا، رحلات جديدة ومباشرة من الأحساء الى كل من جدة والمدينة المنورة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، وذلك ابتداءً من 3 أكتوبر 2019.
، "طيران ناس" يطلق رحلات جديدة مباشرة بين أبها والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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