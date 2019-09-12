، لجنة المسابقات تقرر.. السابع من أكتوبر موعد إجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس الملك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.
وتجرى القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 ناديًا)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 ناديًا)، بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة: اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.
من جانبه أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر؛ أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مبينًا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم؛ ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة؛ إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل.
لجنة المسابقات تقرر.. السابع من أكتوبر موعد إجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-12
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.
وتجرى القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 ناديًا)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 ناديًا)، بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة: اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.
من جانبه أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر؛ أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مبينًا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم؛ ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة؛ إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
05:50 PM
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.
وتجرى القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (20 ناديًا)، وأندية دوري الدرجة الثانية (24 ناديًا)، بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة: اللواء، وعكاظ، وطويق، وطبرجل.
من جانبه أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي نعيم البكر؛ أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64، مبينًا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم؛ ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة؛ إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل.
، لجنة المسابقات تقرر.. السابع من أكتوبر موعد إجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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