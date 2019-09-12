، أمير الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين أمر بتعيينهم في مناصبهم.

وشدد الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز، وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأداء المهام بكل صدق وأمانة، وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع؛ في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.

من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم للثقة الغالية من الأمير فيصل, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.

حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبد العزيز الداود، ومدير الموارد البشرية بإمارة المنطقة محمد بن عبد الله المنقاش.