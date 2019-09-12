- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين أمر بتعيينهم في مناصبهم.
وشدد الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز، وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأداء المهام بكل صدق وأمانة، وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع؛ في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.
من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم للثقة الغالية من الأمير فيصل, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبد العزيز الداود، ومدير الموارد البشرية بإمارة المنطقة محمد بن عبد الله المنقاش.
أمير الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين أمر بتعيينهم في مناصبهم.
وشدد الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز، وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأداء المهام بكل صدق وأمانة، وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع؛ في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.
من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم للثقة الغالية من الأمير فيصل, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبد العزيز الداود، ومدير الموارد البشرية بإمارة المنطقة محمد بن عبد الله المنقاش.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
04:52 PM
شدد على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز الذين أمر بتعيينهم في مناصبهم.
وشدد الأمير فيصل بن بندر، خلال الاستقبال، على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن في إطار تطوير المحافظات والمراكز، وتهيئتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأداء المهام بكل صدق وأمانة، وتقديم كل الخدمات التي يتطلع لها المواطن في كل موقع؛ في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.
من جهتهم أعرب وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز, عن بالغ تقديرهم للثقة الغالية من الأمير فيصل, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الاستقبال: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبد العزيز الداود، ومدير الموارد البشرية بإمارة المنطقة محمد بن عبد الله المنقاش.
، أمير الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يستقبل وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز المعينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.