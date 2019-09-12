حافل تتدخل في أزمة الـ6 ريالات وتغيب طلاب مدارس الليث.. وتكشف عن مصير الوسطاء والمتعهدين

في أول تعليق بعد أزمة غياب طلاب مدارس بعض المناطق النائية بمحافظة الليث في أزمة الـ 6 ريالات، أكد مدير مشروع النقل المدرسي بشركة “حافل” بمنطقة مكة المكرمة، علي الحربي، حرصه على إنهاء أزمة نقل الطلاب والطالبات بمحافظة الليث، ووقوفه ميدانيًّا على القرى النائية لإنهاء الأزمة.

ووفقا لما نشره موقع “سبق” قال الحربي إنه يقف ميدانيًّا على أزمة النقل المدرسي في الليث، اليوم الخميس، لإنهاء الأزمة، وأضاف: “من ضمن الحلول المطروحة، مقابلة أولياء الأمور؛ لبحث إمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتوقيع معهم بشكل مباشر”.

وأشار “الحربي” إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع المتعهدين المباشرين مع “حافل” في المحافظة؛ للاستماع لمطالبهم قبل توقيع العقود معهم؛ لافتًا إلى أنه سيقف ميدانيًّا على القرى النائية شرقي المحافظة؛ لبحث الحلول التي تَضَمّنت أمورًا؛ أحدها الاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور وإمكانية نقل أبنائهم وبناتهم، والتعاقد معهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط أو متعهد.

وعن تسعيرة الـ6 ريالات؛ قال “الحربي”: هذه تسعيرة ثابتة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتم التوقيع على تلك التسعيرة مع شركة “تطوير” بوزارة التعليم، وهي ثابتة لا يمكن التحكم فيها بزيادتها أو نقصانها.