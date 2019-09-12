عاجل اليمن : جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف

شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري ان سلطان البركان رئيس البرلمان رفض اصدار بيان بعد قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين. وقال جباري في تصريحات صحفية ان البركاني طالب بعدم الدفع بمجلس النواب إلى الواجهة خلال أحداث عدن . ​​​​ ​​​​ ​​​​​ اخر الاخبار قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو) الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! Advertisements الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث) سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد وأكد جباري أن الامارات رفضت انعقاد مجلس النواب في جميع المحافظات اليمنية ، ورفضت عودة الرئيس وحكومته. وبين ان أبوظبي تدعم جماعات مسلحه للسيطرة الكاملة على موانئ اليمن ومطاراتها وتقسيم اليمن. وأضاف جباري أن سكوت الرئيس عبدربه منصور هادي والقيادات اليمنية عن ممارسات الإمارات في اليمن خيانة للوطن وللشعب. وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن التحالف أبلغ الحكومة اليمنية بإنهم لا يستطيعون الاستغناء عن دور الإمارات في اليمن.

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