عاجل اليمن : قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قرارًا جمهوريًا بتعيين قائد جديد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة وقضى القرار بتعيين العقيد عبدربه محمد صالح لعكب قائدا لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة ويرقى الى رتبة عميد . اخر الاخبار الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث) Advertisements سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد يشار الى ان العقيد لعكب كان أحد ابطال تحرير شبوة من مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات. نبارك للعميد عبدربه محمد صالح لعكب قرار تعينة قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة .#شبوة_العز pic.twitter.com/1bfyqh6v9w — مختار الرحبي (@alrahbi5) نبارك للعميد عبدربه محمد صالح لعكب قرار تعينة قائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة .#شبوة_العز pic.twitter.com/1bfyqh6v9w — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 11, 2019

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