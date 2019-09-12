شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افقت الشرعية على شروط المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، بإبعاد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني من اي مشاورات واستبدلتهم بنائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، الذي لم يبد وفد المجلس اي تحفظ من شانهم برغم رفضه الميسري والجبواني لأسباب بحسب تصريح مقرب من المجلس انهم سبب الفتنة في الجنوب وخاصة الحرب الأخيرة، حسب زعمه. اخر الاخبار Advertisements الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث) سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.