عاجل اليمن : الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين، قبل قليل، عن مستجدات خاصة بعملية اغتيال شقيق زعيم المليشيا إبراهيم بدر الدين الحوثي. وقالت الوزارة في بيان، نشرته وسائل اعلام حوثية، أنه تم القضاء على المدعو “محمد علي قايد ضاوي” (54 عاماً) وهو المنفذ الرئيسي لعملية قتل إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني.

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واشارت الوزارة الى أن العملية الأمنية نُفذت عند الساعة 7:24 من مساء الثلاثاء العاشر من محرم 1441 الموافق 1 سبتمبر 2019 بمدينة مأرب.

ونوهت بان ما اسمتها العملية الإستخبارية أتت بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي توصلت للأشخاص والجهات المشتركة في تنفيذ عملية القتل للحوثي ورفيقه.

جدير بالذكر أن الانباء تضاربت حول عملية قتل شقيق عبدالملك الحوثي ومرافقه التي تمت خلال الاشهر الماضية في العاصمة صنعاء.