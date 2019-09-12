

جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، مشروع بوابة المستقبل في المدارس التابعة للإدارة "بنين وبنات"، وذلك بمسرح مركز جازان الثقافي .

وأكد أبوهادي عقب تدشينه للبوابة أهمية التحول الرقمي والإتجاه نحو التعلم الإلكتروني وذلك توفيراً للوقت والجهد والوصول لجميع المستفيدين في أي زمان ومكان ، مضيفاً أن التقنية في الأعوام القليلة الماضية شهدت انتشاراً واسعاً وستسهم البوابة في توجيههم التوجيه الصحيح والاستفادة منها بما يخدم العملية التعليمية ، مقدماً شكره لمركز دعم التعلم الإلكتروني ولشركة تطوير لتقنيات التعليم ، متمنياً أن يحقق البرنامج أهدافه.

وقدم مدير إدارة التفعيل التربوي في شركة تطوير لتقنيات للتعليم ياسر القحطاني عرضاً عن ‫التحول الرقمي‬ وتوضيحاً لنموذج التعلم الرقمي لبوابة المستقبل‬ المعتمد على تأهيل القيادات واستخدام التقنية في الأعمال المدرسية وتحسين البيئة المدرسية، وتوظيف ودمج التقنية في التعليم مقدماً شرحاً عن مبادرة ماهر والتي تهدف لتعزيز الاتجاهات الإيجابية ومدى نجاح هذه المبادرة وجدوى تعميمها لكل الإدارات في المملكة .

كما تابع الحضور عرضاً عن مهام منسق المنطقة وإدارة الإعلام في تفعيل البوابة ونشرها وإيصالها لجميع المستفيدين.

يُذكر أن "بوابة المستقبل" من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي وخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب ، وتهدف للتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية وتغيير النمط التقليدي للتعليم وتوسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلم.

// انتهى //

16:51ت م

0177





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان يدشن بوابة المستقبل للتحول إلى بيئة رقمية تفاعلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.