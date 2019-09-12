السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تطلق المنصة الإدارية "بلا ورق"



عرعر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أطلق أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري ، المنصة الإدارية الموحدة "بلا ورق"، من خلال إصدار أول معاملة إلكترونية، بغرض إنهاء التعامل الورقي لصالح فئات المجتمع المختلفة, وذلك في مبنى الأمانة بعرعر.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل مبادرة "بلا ورق" وفقًا لرؤية المملكة 2030 م.

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16:48ت م

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