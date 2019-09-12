

الجبيل 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

زار وفد من المؤسسة العامة للري أمس الأول, مركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل, بهدف تبادل الخبرات والاطلاع والتعرف على أوجه التقدم والتطور لتجربة الهيئة الملكية في تطبيق الأنظمة والإجراءات المتبعة للأمن والسلامة بمباني ومرافق مدينة الجبيل الصناعية.

وشاهد الوفد عرضًا مرئيًا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن.

واطلع الوفد على أجنحة مركز الزوار, وعلى أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية ، وتنوع الصناعات الموجودة فيها ، والبنية التحتية المتميزة ، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات المدينة ومنجزاتها الضخمة.

وتعرّف الوفد الزائر أيضًا على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية الذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات, فضلًا عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة ، كما قام الوفد بزيارة لقسم الاتصالات والطوارئ الخاص بعمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة ومحطة إطفاء للهيئة الملكية بالجبيل.

// انتهى //

16:14ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من المؤسسة العامة للري يزور الهيئة الملكية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.