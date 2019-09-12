السعودية اليوم / رئيس الأركان المشتركة السوداني يلتقي الملحق العسكري الفرنسي



الخرطوم 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، اليوم، الملحق العسكري الفرنسي المقدم إلكس كروز الذي تسلم مهامه ملحقاً عسكرياً جديداً لبلاده بالخرطوم.

وأكد رئيس أركان الجيش السوداني خلال اللقاء أن السودان تتطلع لتطوير علاقات التعاون العسكري في المجالات كافة، خصوصاً والبلاد تدخل مرحلة جديدة.

من جانبه، أكد كروز حرص بلاده على تطوير التعاون مع السودان، مشيراً إلى أن الأوضاع الجديدة في السودان مواتية لرفع شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.

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16:03ت م

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