مدارس الشرقية تشارك في برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أكد مدير فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، على أن تجربة المركز في مسار تعزيز التعايش المجتمعي شهدت نجاحًا وتقدّمًا ملموسًا خلال الفترة الماضية بالتعاون والشراكة مع إدارات التعليم في المنطقة الشرقية.

وعبّر عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يحظى به مشروع الحوار المجتمعي (نسيج)، بدعم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، وكذلك من خلال التعاون المشترك مع الجهات التعليمية بالمنطقة.

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وبيّن أن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى، قد وجه المدارس الثانوية للمشاركة في برنامج الحوار المجتمعي (نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي) في دورته الجديدة، والذي ينفّذ بالشراكة لإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، من خلال تعميم أصدره مساعد المدير العام موجهًا إلى جميع الجهات التعليمية وأندية الحي للحثّ على المشاركة من خلال رابط إلكتروني للتسجيل.

وقال الدكتور خالد البديوي إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يسعى من خلال برنامج نسيج إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب والفتيات من كل ما يهدد نسيجنا المجتمعي.

يشار إلى أن برنامج الحوار المجتمعي (نسيج) انطلق منذ عام 1437هـ بتدشين كريم من أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ودعم من محافظ محافظة الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ومتابعة من مدير عام تعليم المحافظة سعادة الأستاذ أحمد بالغنيم، والذي أثمر مشاركةً فاعلةً من عدّة جهات أكاديمية وتعليمية بالمنطقة الشرقية ومنها تعليم الأحساء.

يذكر أن 174 مدرسة بالأحساء شاركت في برنامج نسيج خلال الأعوام الثلاثة السابقة من خلال 97 دورة تدريبية شارك في تقديمها 18 مدرباً ومدربة معتمداً من قبل مركز الحوار الوطني لدى تعليم الأحساء.