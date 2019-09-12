- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الطاقة الدولية : الطلب على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطاقة الدولية : الطلب على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات في الوقت الذي تفوقت فيه الولايات المتحدة لفترة وجيزة على المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري ”مع انخفاض أسعار النفط حالياً نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم.
ولفتت إلى أن ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب والتفوق، لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الدولية : الطلب على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.