الطاقة الدولية : الطلب على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة الإمدادات في الوقت الذي تفوقت فيه الولايات المتحدة لفترة وجيزة على المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم.

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وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري ”مع انخفاض أسعار النفط حالياً نحو 20% مقارنة مع مستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم.

ولفتت إلى أن ازدهار الإنتاج الصخري سمح للولايات المتحدة بالاقتراب والتفوق، لفترة وجيزة، على السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو، بعد ارتفاع صادرات الخام فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً.