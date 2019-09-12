2019-09-12

الالتزام 100% باتفاق أوبك+ سيسحب 400 ألف برميل يوميًا من السوق

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت أوبك بلاس إلى امثتال كافة الدول لاتفاق خفض الإنتاج وبنسبة لا تقل عن 100%، في إشارة إلى دولتي العراق ونيجيريا.

وفي حال التزام دول أوبك بلاس بمستويات التزامها حالياً، فإن امتثال العراق ونيجيريا بالتخفيضات قد يسحب 400 ألف برميل يوميًا من السوق.

وأضافت أوبك بلاس في ختام اجتماع لجنتها الوزارية في أبوظبي أنها ستواصل مراقبة تطورات السوق حتى الاجتماع المقبل في ديسمبر، بحسب “العربية”.

Advertisements

وأشار البيان الختامي لأوبك بلاس، إلى أن مخزونات الدول المتقدمة لا تزال أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها في اتفاق خفض الإنتاج. وكشف أن مستوى الإنتاج السعودي سيكون 9.89 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنه يتعين على جميع البلدان الامتثال لتخفيضات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف أن سياسة المملكة النفطية ستظل دون تغيير.