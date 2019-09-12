شكرا لقرائتكم صور.. معلم يرفض إجازة مرضية بعد قسطرة قلبية وتركيب دعامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 صور.. معلم يرفض إجازة مرضية بعد قسطرة قلبية وتركيب دعامات أصر على العودة للصف لتأدية رسالته متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements ضرب المعلم عبدالرحمن سردار معلم الصف الأول بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية المثل في العطاء، حيث رفض إجازة مرضية لمدة شهر قابلة للتمديد بعد إجراء عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات. وأصر المعلم سردار على العودة للصف لتأدية رسالته التعليمية والتربوية لأبنائه الطلاب.







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