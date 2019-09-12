حل مشكلة هيكلة رقم الآيبان البنكي في حساب المواطن

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة حل مشكلة هيكلة رقم الحساب البنكي التي تواجه بعض المستفيدين عند إضافة رقم الآيبان البنكي.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج رداً على استفسار بهذا الشأن: جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة.

وتابع البرنامج : لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءاً من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان.

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وفي سياق آخر لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه بإمكان من كان عمره من 18 إلى 24 سنة، التسجيل كفرد مستقل، لكن لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الفرد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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