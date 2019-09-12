شكرا لقرائتكم تعرف على نغمات الإنذار ومدلاولاتها قبل تجربتها في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-12 تعرف على نغمات الإنذار ومدلاولاتها قبل تجربتها في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح الدفاع المدني نغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها التي سيتم تجربتها الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض ومحافظة الدرعية ومحافظة الخرج ومحافظة الدلم. Advertisements وقال المدني: إن النغمة الأولى هي تحذير وعبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر. أما النغمة الثانية فهي وقوع الخطر وهي مموجة تستمر لمدة دقيقة واحدة، وبالنسبة إلى النغمة الثالثة فهي أمان وعبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نغمات الإنذار ومدلاولاتها قبل تجربتها في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.