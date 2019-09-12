وفد القيادات المسيحية الإنجيلية يزور نيوم

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

قام وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الذي يزور المملكة حالياً، برئاسة جويل روزنبرغ بزيارة منطقة نيوم يوم أمس، واطلع على العديد من المناطق الأثرية والطبيعية المختلفة هناك.

وشملت الزيارة منطقة البدع التاريخية، التي تضم مغاير شعيب التي يعود بناؤها إلى 3000سنة، ومنطقتَيْ قيال ومقنا اللتين تتميزان بالشواطئ الجميلة، ووادي طيب اسم أحد أبرز المعالم الطبيعية في نيوم، وضم الوفد كذلك إعلاميين يمثلون شبكات إعلامية مسيحية.

وقال رئيس الوفد جويل روزنبرغ: “نحن ممتنون لأننا تمكنا من رؤية نيوم في هذه المرحلة الأولية من تطوير المشروع، ويملؤنا الشغف للعودة لها مع المزيد من الأشخاص في الوقت المناسب، وإن الجبال والصحاري والشواطئ خلابة، وبدا جليٌّاً بالنسبة لنا سبب قناعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد أن نيوم ستستقطب زواراً من كل أنحاء العالم وأنها ستكون ركيزة مهمة في مخطط رؤية 2030.”







