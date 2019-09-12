الأحد.. “الداخلية” تبدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي)

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: www.jobs.sa.