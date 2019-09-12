شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تستعيد أرضاً بمساحة مليونَي م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها) أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها تعديات ومبانيَ عشوائية غير مرخصة شيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع في نحو 35 موقعا بالمنطقة خلال الشهر الماضي. وجاءت أعمال الإزالة وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص على سرعة التعامل مع الإحداثات وإزالتها فوراً، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة عسير» تستعيد أرضاً بمساحة مليونَي م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.