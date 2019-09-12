محمد بن مسعود - الدمام - نجحت الشؤون الصحية بالطائف في ربط جميع مستشفياتها بشبكة لاسلكية موحدة، بالرغم من بُعد المسافات التي تبعد عن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بنحو 380 كم.

وأشار مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ"صحة الطائف" سعيد الزهراني إلى أن الشبكة اللاسلكية الجديدة تمت بدعم من الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بالوزارة من خلال الشركة الوطنية(STC specialized)، والتي أدخلت خدمة حديثة للشبكة اللاسلكية تعمل على أبراج الجوال، مما زاد من تغطية الشبكة لتصل الى كل المستشفيات وتغطي كل الطرقات، موضحاً أنه تم تركيب ما يقارب 90 جهازاً لاسلكياً في المستشفيات وسيارات الإسعاف، كما سيتم قريباً دعم المستشفيات بالأجهزة اليدوية التي تعمل على نفس النظام؛ لتكتمل منظومة الاتصالات الحرجة.

وقال" الزهراني": إن خدمة الاتصالات اللاسلكية من الأهمية بمكان في تقديم الخدمات الإسعافية الميدانية على وجه الخصوص، وأيضاً دورها الكبير في رفع الجاهزية والاستعداد للكوارث والأحداث، والتواصل بين المرافق الصحية لخدمة المرضى والمصابين على مدار الساعة، وأضاف أن غرفة العمليات ترتبط بالعديد من الجهات المهمة أبرزها العمليات الأمنية الموحدة، والهلال الأحمر؛ من أجل تبادل المعلومات المختلفة، وسرعة تمرير البلاغات بما ينعكس بالإيجاب على المرضى والمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" يتبع لها 15 مستشفى و102 من المراكز الصحية، وأسطول كبير من سيارات الإسعاف، ومراكز أخرى متخصصة.. وتغطي خدمات "صحة الطائف" جميع المواقع التابعة لمحافظة الطائف ومحافظات: رنية، الخرمة، تربة، ميسان، المويه..

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 03:54 PM Advertisements بالرغم من بُعد المسافات.. ربط جميع مستشفيات الطائف بشبكة لاسلكية موحدة بالرغم من بُعد المسافات.. ربط جميع مستشفيات الطائف بشبكة لاسلكية موحدة نجحت الشؤون الصحية بالطائف في ربط جميع مستشفياتها بشبكة لاسلكية موحدة، بالرغم من بُعد المسافات التي تبعد عن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بنحو 380 كم.

وأشار مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ"صحة الطائف" سعيد الزهراني إلى أن الشبكة اللاسلكية الجديدة تمت بدعم من الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بالوزارة من خلال الشركة الوطنية(STC specialized)، والتي أدخلت خدمة حديثة للشبكة اللاسلكية تعمل على أبراج الجوال، مما زاد من تغطية الشبكة لتصل الى كل المستشفيات وتغطي كل الطرقات، موضحاً أنه تم تركيب ما يقارب 90 جهازاً لاسلكياً في المستشفيات وسيارات الإسعاف، كما سيتم قريباً دعم المستشفيات بالأجهزة اليدوية التي تعمل على نفس النظام؛ لتكتمل منظومة الاتصالات الحرجة.

وقال" الزهراني": إن خدمة الاتصالات اللاسلكية من الأهمية بمكان في تقديم الخدمات الإسعافية الميدانية على وجه الخصوص، وأيضاً دورها الكبير في رفع الجاهزية والاستعداد للكوارث والأحداث، والتواصل بين المرافق الصحية لخدمة المرضى والمصابين على مدار الساعة، وأضاف أن غرفة العمليات ترتبط بالعديد من الجهات المهمة أبرزها العمليات الأمنية الموحدة، والهلال الأحمر؛ من أجل تبادل المعلومات المختلفة، وسرعة تمرير البلاغات بما ينعكس بالإيجاب على المرضى والمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" يتبع لها 15 مستشفى و102 من المراكز الصحية، وأسطول كبير من سيارات الإسعاف، ومراكز أخرى متخصصة.. وتغطي خدمات "صحة الطائف" جميع المواقع التابعة لمحافظة الطائف ومحافظات: رنية، الخرمة، تربة، ميسان، المويه.. الكلمات المفتاحية

، بالرغم من بُعد المسافات.. ربط جميع مستشفيات الطائف بشبكة لاسلكية موحدة ،

المصدر : الخليج 365

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