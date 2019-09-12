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شهد، اليوم الخميس، ميدان الهجن بالطائف، انطلاق أشواط سـنَ الحول والزمول 7 كلم ضمن منافسات مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الفتـرة الصباحية.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الشوط الأول:
(جهينة) لماجد حمود الجهنى 11.22.865
الشوط الثاني
(حبيب) لمنيف بن فراش بن عايض
الشوط الثالث
(ضجيج) لفهيد بن راشد فهيد المري
الشوط الرابع
(مبلش) لرياض بن ثامر السعدون
الشوط الخامس
(بشائر) لمحمد سلطان سعيد المالكي
الشوط السادس
(الذيب) لـفهد نايف القرشي
الشوط السابع
(الجذابه) لـ ضويحي نخيلان الشمري
الشوط الثامن
(الغالي) لـ بندر وجب العتيبي
الشوط التاسع
(الفاتنه) لـ محمد سلطان المالكي
الشوط العاشر
(الذيب) لمشعل محمود الشامي
الشوط الحادي عشر
(الفائزة ) لحمود محمد الشيباني
الشوط الثاني عشر
(شالي ) لمحمد عبدالرحمن الشلوي
الشوط الثالث عشر
(شقراء) لـ حمد محمد الوهيبي
الشوط الرابع عشر
(مرسال) لأحمد سلطان السويدي
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 03:47 PM
في منافسات سـنَ الحول والزمول وضمن الجولات الصباحية"جهينة" و"حبيب" يتصدران الأشواط الرئيسة لمهرجان ولي العهد للهجن
شهد، اليوم الخميس، ميدان الهجن بالطائف، انطلاق أشواط سـنَ الحول والزمول 7 كلم ضمن منافسات مهرجان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الفتـرة الصباحية.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الشوط الأول:
(جهينة) لماجد حمود الجهنى 11.22.865
الشوط الثاني
(حبيب) لمنيف بن فراش بن عايض
الشوط الثالث
(ضجيج) لفهيد بن راشد فهيد المري
الشوط الرابع
(مبلش) لرياض بن ثامر السعدون
الشوط الخامس
(بشائر) لمحمد سلطان سعيد المالكي
الشوط السادس
(الذيب) لـفهد نايف القرشي
الشوط السابع
(الجذابه) لـ ضويحي نخيلان الشمري
الشوط الثامن
(الغالي) لـ بندر وجب العتيبي
الشوط التاسع
(الفاتنه) لـ محمد سلطان المالكي
الشوط العاشر
(الذيب) لمشعل محمود الشامي
الشوط الحادي عشر
(الفائزة ) لحمود محمد الشيباني
الشوط الثاني عشر
(شالي ) لمحمد عبدالرحمن الشلوي
الشوط الثالث عشر
(شقراء) لـ حمد محمد الوهيبي
الشوط الرابع عشر
(مرسال) لأحمد سلطان السويدي
، "جهينة" و"حبيب" يتصدران الأشواط الرئيسة لمهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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