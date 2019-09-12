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أشاد عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية وسفيرها لدى دول مجلس التعاون الخليجي محمد الهاجري بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.
وقال "الهاجري": ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال القمة العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية مؤخراً يؤكد أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وتقديم 150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 03:16 PM
أشاد ببيان الديوان الملكي الداعم لجهود الأشقاء الفلسطينيين
أشاد عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية وسفيرها لدى دول مجلس التعاون الخليجي محمد الهاجري بموقف المملكة العربية السعودية الراسخ إزاء القضية الفلسطينية.
وقال "الهاجري": ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال القمة العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية مؤخراً يؤكد أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وتقديم 150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.
، "الهاجري": مواقف المملكة ثابتة وواضحة إزاء القضية الفلسطينية ،
المصدر : الخليج 365
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