، "صحة عسير" تنظم ورشة للتعامل مع بلاغات مركز الاتصال 937 ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، ورشة عمل عن الإجراءات المعتمدة في التعامل مع البلاغات عن طريق مركز الاتصال 937.

وتضمنت الورشة التي قدمها مدير مركز صحة 937 بمنطقة عسير حسين آل هتيلة، شرحًا لآليات واضحة للتعامل مع البلاغات بالتنسيق مع جميع الجهات، وذلك في إطار التطوير والتحسين الستمر لآليات العمل، ومناقشة أفضل الطرق في التعامل مع الاتصالات، والتحرك السريع نحو تلبية احتياجات المتصلين الطارئة، والعمل على إنجاز متطلباتهم من خلال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى وفقاً للمعايير الطبية عن طريق المتابعة مع الأقسام المعنية في المستشفيات لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمرضى في أسرع وقت ممكن.

وذكرت "صحة عسير" أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري التي تؤكد على أهمية تحقيق رضا المستفيدين من خلال التعامل مع البلاغات بشكل عاجل واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإغلاق البلاغات في أسرع وقت ممكن بعد تلبية احتياجات المتصلين وتحقيقها وفق المعايير والأنظمة المتبعة.

وأشارت صحة المنطقة إلى أن ورشة العمل ناقشت أهمية تحليل كل ما يرد من بلاغات اﻟﻤرضى سواء الطارئة أو العادية، والعمل على معالجتها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمتلقي الخدمة وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وقد حضر الورشة المستشار القانوني بصحة عسير محمد الجريس ومدير إدارة المتابعة بصحة عسير عبدالرحمن الورد ومدير إدارة الالتزام بصحة عسير الدكتور محمد الشهري ومدير إدارة تجربة المريض بصحة عسير موسى الحفاف، وموظفو تجربة المريض بالمنشآت الصحية والقطاعات والمديرون الطبيون في عسير.

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