TASHERT 8ROG : استعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم التأشيرة أو الاقامة عبر بوابة ابشر moi.gov.sa

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة، منذ أن تم الاعلان عن الخدمة الالكترونية الجديدة لإمكانية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا برقم الإقامة، وقد زادت حالات البحث بشكل كبير من قبل المقيمين في الأراضي السعودية والوافدين من الخارج للعمل في المملكة، ويعتبر الاستعلام عن التأشيرة هي واحدة من أهم الأشياء التي يستعلم عنها من قبل المقيمين، حيث أن التأشيرة هي التي تحدد إقامة العامل في المملكة العربية السعودية.

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

ومن الجدير بالذكر أن الإقامة هي الرخصة التي تمنح للمقيم للإقامة على الأراضي السعودية، وهي التي تحدد المدة الزمنية الخاصة بالاقامة، لذلك يجب على المقيم دوام الإستعلام عن مدة الإقامة وميعاد تجديدها، وموعد إنتهائها بشكل نهائي، حتى لا يعرض نفسه لخطر الترحيل من المملكة العربية السعودية فجأة.

ومن الجدير بالذكر بأنه بمجرد الاستعلام عن التأشيرة سواء كان إلكترونياً بالطريقة الجديدة او بالطريقة التقليدية عن طريق الذهاب إلي المراكز الأمنية التابعة للمديريات الجوازات العامة المنتشرة في كل مكان بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سيتم معرفة العديد من المعلومات الواجب معرفتها، من موعد بداية الإقامة وتاريخ إنتهائها، وميعاد التجديد الواجب سداد الرسوم فيه.

رابط استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

وقد قام موقع أبشر الإلكتروني بتوفير كل هذا إلكترونياً من خلال الإستعلام برقم الإقامة فقط، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول على خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية، وادخال كافة البيانات المطلوبة، وستظهر النتائج على الفور.