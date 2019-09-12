السعودية اليوم / الهيئة السعودية للمهندسين تشارك في المؤتمر المهني الثالث للتحكيم بالقاهرة



القاهرة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في القاهرة أعمال المؤتمر المهني الثالث للتحكيم، تحت شعار "نحو منظومة تحكيم عربية موحده" وتستمر حتى غداً، بمشاركة الهيئة

ويناقش المؤتمر الذي يقام بأحد فنادق العاصمة المصرية على مدى يومين موضوعات ذات علاقة بنزاعات التحكيم على المستويين الدولي والمحلي، ويسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، وضوابط التحكيم الدولي وشروطه، بالاضافة إلى مجال التحكيم الرياضي.

وتتناول محاور المؤتمر كيفية تفعيل المحاكم لاتفاقيات التحكيم ورقابة القضاء على التحكيم، والتحكيم في المنازعات الضريبية، ومنازعات الشركاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني أن المركز يُعد إضافة للمنجزات التي حققتها الهيئة ليكون مركزاً مستقلاً، إضافة إلى سعيه لنشر ثقافة التحكيم الهندسي، والمساهمة في التقليل من الهدر المالي والزمني، وإنجاز القضايا في وقت قياسي، وبجودة عالية.

وبيّن الشهراني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية متميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، إضافة إلى تنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، ووضع السياسات، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية التنظيمية.

وأكد أنه يمكن للدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة، والأفراد والمهندسين والعاملين في المجال الهندسي الاستفادة من المركز.

// انتهى //

15:55ت م

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القاهرة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم في القاهرة أعمال المؤتمر المهني الثالث للتحكيم، تحت شعار "نحو منظومة تحكيم عربية موحده" وتستمر حتى غداً، بمشاركة الهيئة السعودية للمهندسين وعدد من الخبراء والمختصين السعوديين في المجال القانوني والهندسي والاستشاري.ويناقش المؤتمر الذي يقام بأحد فنادق العاصمة المصرية على مدى يومين موضوعات ذات علاقة بنزاعات التحكيم على المستويين الدولي والمحلي، ويسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، وضوابط التحكيم الدولي وشروطه، بالاضافة إلى مجال التحكيم الرياضي.وتتناول محاور المؤتمر كيفية تفعيل المحاكم لاتفاقيات التحكيم ورقابة القضاء على التحكيم، والتحكيم في المنازعات الضريبية، ومنازعات الشركاء.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني أن المركز يُعد إضافة للمنجزات التي حققتها الهيئة ليكون مركزاً مستقلاً، إضافة إلى سعيه لنشر ثقافة التحكيم الهندسي، والمساهمة في التقليل من الهدر المالي والزمني، وإنجاز القضايا في وقت قياسي، وبجودة عالية.وبيّن الشهراني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن المركز يستهدف تأهيل كوادر هندسية متميزة في مجال التحكيم، وتوفير وتأمين المتطلبات المساندة للعملية التحكيمية، إضافة إلى تنمية وتطوير التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى، ووضع السياسات، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية التنظيمية.وأكد أنه يمكن للدوائر القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة، والأفراد والمهندسين والعاملين في المجال الهندسي الاستفادة من المركز.// انتهى //15:55ت م0153

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