

الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : www.jobs.sa .

// انتهى //

15:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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