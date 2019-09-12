السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يقلد الشحيتان رتبته الجديدة



الدمام 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة بالدمام، محمد بن عبدالعزيز الشحيتان من منسوبي قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب.

وهنأ سموه النقيب الشحيتان بهذه الترقية، مؤكداً أن الثقة السامية لابد أن تكون حافزا له ولزملائه لبذل المزيد، متمنياً له التوفيق.

من جهته أعرب النقيب محمد الشحيتان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من توجيهات، يستنير بها وزملاؤه للقيام بواجباتهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:33ت م

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